Выходка Успенской и Славы заставила Кудрявцеву сорваться на мат

Как сообщает издание «Утро.ру» , шоу-бизнес претерпел еще один скандал. В этот раз в нем замешан звездный хирург Тимур Хайдаров, который сделал неудачную пластику знаменитостям, за исключением Филиппа Киркорова.

Стало известно, что певица Слава обвинила пластического хирурга в том, что он изуродовал ее грудь. На ее сторону встала и Любовь Успенская, которая тоже когда-то легла под нож Тимура Хайдарова. Однако у самого специалиста также нашлись свои защитники. Одним из них оказался Филипп Киркоров, автором внешних изменений которого и является звездный хирург.

В свете этого Лера Кудрявцева назвала происходящее последствиями «ретроградной Венеры». По ее словам, недавно ей хотелось послать всех куда подальше.