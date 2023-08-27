Выяснились подробности жизни мужа солистки группы «А-Студио»

Напомним, что Кети Топурия вступила в брак с бизнесменом Львом Деньговым еще в 2020 году. Уже спустя несколько месяцев у пары родился сын, которого назвали Адам. Казалось бы, чем не семейная идиллия?

Но в социальных сетях появилась информация о том, что в прошлом браке с Ириной Рак бизнесмен Лев Деньгов вел себя неподобающе. Сразу после расставания с ним бывшая супруга обвинила мужчину в рукоприкладстве. Судя по некоторым данным, он не давал денег, выгонял из дома и хулиганил.

Кети Топурия переживала из-за этих подробностей жизни своего мужа, поэтому старалась добиться их удаления из сети.