Ветераны спецоперации часто жалуются на посттравматические расстройства. Громкие взрывы, постоянный адреналин и ежедневный риск делают свое дело: человек мучается бессонницей, остро реагирует на громкие звуки и уходит в себя. На помощь приходят новые технологии.

Виртуальная реальность (VR) активно развивается последние годы. И если раньше с помощью VR-очков просто симулировали игру в теннис, но теперь с их помощью обучают водителей. А в администрациях муниципалитетов появилась новая мода — создавать в очках видеовизитки городов.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что новые технологии пригодятся и для лечения людей.

«Не поверите, прямо сейчас у меня был очередной диалог на эту тему. Мы «прикручиваем» к VR-очкам психиатрическую программу. То есть на людей надевают устройство, они ходят, а с ними разговаривают. Так лечат острые посттравматические стрессовые расстройства», — приводит пример наш собеседник.

С помощью очков, продолжает эксперт, пациенты попадают в разные обстоятельства. Бывшим солдатам показывают специально снятое видео, а голос вежливо и спокойно говорит им нужные слова.

«По сути это продуманные профессионалами психиатрические сеансы, но сеанс идет без психиатра. И виртуальная реальность выполняет роль психиатрического помощника. Также VR используют и в обучении врачей, например, когда нужно изучить анатомию человека», — объясняет Герман Клименко, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали о том, как доброволец попал в госпиталь после массированной атаки ВСУ.