Выяснилось, могут ли директора Лады Дэнс привлечь к ответственности за резкую реакцию на угрозы

«Выражение «отвинтить головы» не является прямой угрозой и привлечь к ответственности здесь не за что. Но нужно обратить внимание на то, предпринимались ли при этом высказывании какие-либо действия», — пояснила эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».