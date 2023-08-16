Выяснилось, могут ли директора Лады Дэнс привлечь к ответственности за резкую реакцию на угрозы
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Директор популярной российской певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин пообещал «отвинтить головы» ее обидчикам в материале телеканала «360». Юрист Алла Георгиева рассказала, как подобное высказывание можно расценить с точки зрения закона.
По словам эксперта, реакция Пудовкина не подразумевает прямой угрозы жизни и здоровью.
«Выражение «отвинтить головы» не является прямой угрозой и привлечь к ответственности здесь не за что. Но нужно обратить внимание на то, предпринимались ли при этом высказывании какие-либо действия», — пояснила эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Юрист отметила, что закон обращает внимание только на реальные угрозы и причинение вреда здоровью и жизни человека.
«Для профессиональной оценки слов, сказанных на эмоциях, проводят лингвистическую экспертизу, которая выяснит, угрожал ли человек всерьез или просто так выразился», — отметила собеседница.
Также Георгиева объяснила, на какие высказывания обращает внимание закон и каких формулировок следует избегать в речи.
«Нельзя высказываться в чей-то адрес оскорбительно, запугивать и распространять ложные сведения. Старайтесь исключать витиеватые метафоры, избегать нецензурных высказываний, не оскорбляйте чувства верующих. Особенно аккуратно говорите об экстремизме, терроризме и сепаратизме», — добавила Георгиева.
Ранее юрист высказывалась о том, какие преступления следует приравнять к тяжким.