Выяснилось, почему Ирина Безрукова держит в секрете местоположение своего дома в Подмосковье

Этим летом Московский Губернский театр совместно с Российским детским фондом провел благотворительный показ спектакля «Книга джунглей. Маугли» (6+). Знаменитую сказку Киплинга посмотрели более 700 детей из Москвы и Подмосковья, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Помогала в создании спектакля актриса театра и кино Ирина Безрукова. Корреспонденты «Подмосковье неделя» обсудили с артисткой предстоящие премьеры, актерские работы и ее новый дом в Подмосковье.

МЕСТО УЕДИНЕНИЯ

Недавно Ирина Безрукова приобрела дом в Подмосковье. Известная актриса признается: это загородное жилье стало для нее местом уединения, поэтому точную локацию она держит в секрете.

«Могу только сказать, что дом находится не сразу за МКАДом, а нужно проехать приличное количество километров. По разным причинам это место не находится рядом с Москвой, но это Московская область», – уточнила актриса.

В СТИЛЕ БАРНХАУС

Ирина отмечает, что в повседневной жизни ее окружает огромное количество людей. Поэтому загородная жизнь привлекает актрису возможностью остаться наедине с природой. Свое тихое «убежище» Безрукова присматривала более двух лет, в итоге выбор пал на готовый каркасный модульный дом в стиле барнхаус. Этот стиль строительства загородных домов в духе конца XX века зародился в Англии. Он сочетает минимализм, деревенский стиль и лофт.

«Планированием сада и озеленением участка я займусь уже в следующем году, весной, – поделилась актриса. – Но я уже заметила, что возле моего участка растет много зелени: тысячелистник, пижма, клевер, иван-чай, ромашки и крапива. Также вдоль территории участка раскинулись березы, ольха и небольшие ели».