«Выкинул с балкона и лег спать»: выяснились подробности жестокой расправы над собакой в Подмосковье

В Подольске житель дома № 16 на Колхозной улице выбросил из окна 11 этажа свою собаку. Новость о трагедии взбудоражила общественность, разлетевшись по СМИ и соцсетям. Зооволонтер Игорь Айрапетян вместе с ветеринарами пытался спасти спаниеля.

К сожалению, как рассказал нашему журналисту собеседник, собака провела всю ночь на интенсивной терапии, но умерла рано утром.

«В 7:20 собачка умерла. Мы сделали все, что только можно. Собрали реаниматологов и бригаду из семи врачей. Начали работу, провели все исследования. Как только удалось стабилизировать состояние, сердце собаки остановилось. Четыре раза пытались его запустить, но безуспешно», — рассказал волонтер корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мужчина поделился, что хозяина собаки не было дома в момент происшествия. Ее выбросил из окна его отец, который в это время выпивал.

«Хозяин собаки — молодой человек. Когда все произошло, его не было дома. Его отец-алкоголик решил выпить, а собака ему, видимо, чем-то помешала. Он просто выкинул ее с балкона и лег спать», — пояснил собеседник издания.

Зооволонтер сомневается, что преступника удастся привлечь к серьезной ответственности, поэтому он заявил, что отправит тело собаки на патологоанатомическую экспертизу. Хочет собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

Местная полиция уже разбирается в ситуации.

«Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1970 года рождения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении УМВД России по городскому округу Подольск.

Айрапетян также отметил, что в его практике это уже не первый случай, когда собак выбрасывают из окна жилого дома. Такие трагедии волонтер старается придавать огласке.

«В Ярославле я добился уголовного дела. Кто-то направил мои видео в СК, в приемную Бастрыкина, и сейчас возбудили уголовное дело по собаке Шурочке. Ее выкинули с третьего этажа, у нее перебит позвоночник и задние лапы волочатся», — рассказал мужчина.

Ранее мы писали о том, как волонтеры помогают брошенным животным.