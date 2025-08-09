«Выкупил невесту за 5 млн»: СМИ подсчитали, во сколько обошлась свадьба Деревянко и Фуць

На церемонии бракосочетания Павел Деревянко, известный актёр, внёс 5 миллионов рублей в качестве выкупа за свою невесту, дизайнера Зою Фуць. Общая стоимость торжества составила 15 миллионов рублей, о чём сообщают российские средства массовой информации.

В частности, как сообщается в публикации Telegram-канала Super.ru, в столице прошли праздничные мероприятия, которые охватили несколько локаций.

Для церемонии бракосочетания молодожёны начали с официальной регистрации в ЗАГСе Барвихи, а затем переместились в роскошный концертный зал Barvikha Luxury Village.

В роли ведущего на выкупе выступил известный шоумен и юморист Михаил Галустян. А 80 гостей, приглашённых на свадьбу, помогли собрать необходимую сумму для Деревянко.

«Жену Павла Деревянко Зою Фуць выкупили за 5 млн рублей», — приводится в сообщении портала.

На свадебной церемонии выступали группа «Иванушки International», PIZZA, а также приглашённый диджей. Среди гостей были замечены писатель Александр Цыпкин, актёры Гоша Куценко и Никита Ефремов, а также другие известные персоны.

Кульминацией вечера стало торжество в одном из престижных яхт-клубов Москвы.

В Сети уже раскритиковали Деревянко и Фуц за чрезмерную пышность свадьбы. Пользователи отметили, что во время проведения СВО, когда на поле боя сражаются русские воины, знаменитостям можно было вести себя и поскромнее.