Выплаты на питание для подмосковных мам теперь будут назначать проактивно

В Подмосковье беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях, больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь, когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на региональном портале предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет лишь проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение.

Само же решение о назначении выплаты на питание принимается в течение 7 рабочих дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете. Деньги будут перечисляться ежемесячно на указанный в электронной форме счет.