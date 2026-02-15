Выплаты, сроки и поддержка: что предлагают контрактникам в Химках

В Химках продолжается набор на военную службу по контракту. На службу приглашают граждан старше 19 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Документ можно подписать на срок от 6, 8, 12 и более месяцев. При заключении контракта на год для военных предусмотрена единовременная выплата.

Как отметил депутат Артур Каримов, выбор контрактной службы — это выбор сильных духом, смелых и преданных своей стране людей. По его словам, это решение, достойное уважения и поддержки, проявление истинного патриотизма и готовность посвятить себя служению Отечеству.

Примером такой доблести служит наводчик-оператор танка Т-72БЗМ Александр Горшков, удостоенный медали «За отвагу» за участие в боевых действиях в Новоелизаветовке под Красноармейском, за освобождение которого шли тяжелые бои с участием танковых подразделений. Танк — мощная сила, но в условиях противодействия дронов его приходится прятать, скрытно подвозить боеприпасы. После награждения Александр поделился подробностями своей боевой работы, подчеркнув, что даже самая грозная техника требует грамотного применения и взаимовыручки.

Освоить военную специальность и встать в один строй с такими героями может каждый желающий. Более подробно об условиях контракта можно узнать по номерам телефонов: 8 (966) 147-15-10, 8 (966) 147-15-11.

В Химках также работает региональное отделение фонда «Защитники Отечества» по адресу: улица Пролетарская, дом 1. Обратиться можно лично с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или по номеру телефона: 8 (498) 602-00-23.

Также напомним, что в марте этого года в Химках начала свою деятельность Ассоциация ветеранов СВО. Главная цель работы организации — оказание всесторонней поддержки бойцов: помощь в трудоустройстве, медицинская и психологическая помощь. Чтобы стать участником химкинского отделения, необходимо позвонить по номеру: +7-989-047-63-63.

Ранее сообщалось, что военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья, напомнили о широких мерах поддержки.