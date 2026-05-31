Выплаты в День России: граждан предупредили о новой уловке мошенников

Накануне Дня России, 12 июня, кибермошенники активизируют старую, но проверенную схему с «праздничными выплатами» от государства. Об этом в беседе с RT предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков. Жертвам обещают от 10 до 15 тысяч рублей, но в итоге лишают доступа к банковским счетам.

В преддверии государственного праздника или прямо в этот день россиянам могут приходить сообщения со ссылками на получение щедрых «государственных подарочных сертификатов». Выглядит заманчиво: несколько тысяч рублей якобы в честь торжества. Однако авторами этих щедрот выступают вовсе не чиновники, а злоумышленники, предупреждает эксперт.

Чтобы получить обещанные деньги, жертву просят сообщить личные данные, номер банковской карты и, самое главное, код из SMS. На этом этапе доверчивый гражданин фактически передает ключи от своего кошелька мошенникам. Итог закономерен: никакой выплаты нет, а доступ к банку уплыл в чужие руки.

Зыков советует не поддаваться на провокации. Любое предложение о «праздничных выплатах по ссылке» лучше сразу перепроверять через официальные источники — портал «Госуслуги» или сайт конкретного ведомства. Сообщениям из мессенджеров доверять не стоит, напоминает киберэксперт. Особое внимание он обращает на то, что в этой схеме мошенники часто представляются сотрудниками Социального фонда России, придавая своим обещаниям ложную убедительность.

