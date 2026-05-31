В МВД объяснили, как обычный разговор в мессенджерах приводит к краже аккаунтов

Размещение в соцсетях адреса работы, фотографий с геометками или рассказов о маршрутах передвижения может показаться безобидным, но в МВД предупреждают: эти данные становятся строительным материалом для «цифрового портрета» будущей жертвы. В ведомстве назвали перечень сведений, которые категорически не стоит сообщать даже знакомым людям, не говоря уже о публичном доступе.

В пресс-службе МВД обратили внимание граждан на привычку делиться личным в интернете, которая все чаще оборачивается финансовыми потерями и взломом аккаунтов. Под удар попадает не только явно секретная информация вроде паролей, но и то, что многие считают безобидной бытовой мелочью.

Особую опасность, по данным ведомства, представляют сведения о месте жительства и работы, данные о родственниках (их имена, возраст, место учебы или работы), а также регулярно публикуемые маршруты передвижения. Злоумышленники скрупулезно собирают эти крупицы, чтобы в нужный момент нанести точечный удар — подобраться к жертве под видом знакомого, сотрудника банка или госслужащего.

Кроме того, под строгим запретом оказались:

паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН и полис ОМС;

логины и пароли от любых сервисов;

коды из SMS-сообщений и push-уведомлений, которые приходят для подтверждения входа или операций.

В МВД подчеркнули, что даже если пользователь искренне доверяет собеседнику в мессенджере или подписчику в соцсети, это не гарантия безопасности. Учетная запись «знакомого» может быть взломана, а сам человек — действовать по указке мошенников. Распространение личных данных в открытых каналах связи автоматически расширяет поле для атаки. Единственный надежный способ защиты — свести к минимуму утечку информации о себе, своих близких и повседневных привычках.