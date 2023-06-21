Выпускник из Городского округа Пушкинский получил максимальный балл на ЕГЭ по географии

Многие оценки радуют, некоторым удается добиться очень высоких показателей.

Например, ученик гимназии № 10 Городского округа Пушкинский Дмитрий Исламгулов смог сдать экзамен по географии на максимально возможный балл. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Он отметил, что в этом году результат Дмитрия Исламгулова оказался лучшим по этой дисциплине.