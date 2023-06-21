Выпускник из Городского округа Пушкинский получил максимальный балл на ЕГЭ по географии
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Одиннадцатиклассники Городского округа Пушкинский продолжают получать результаты Единого государственного экзамена.
Многие оценки радуют, некоторым удается добиться очень высоких показателей.
Например, ученик гимназии № 10 Городского округа Пушкинский Дмитрий Исламгулов смог сдать экзамен по географии на максимально возможный балл. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Он отметил, что в этом году результат Дмитрия Исламгулова оказался лучшим по этой дисциплине.
«Дмитрий, смело иди к поставленным целям и достигай новых успехов!», - пожелал глава Городского округа Пушкинский в своем телеграмм-канале.