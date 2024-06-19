Выпускник из Щелково сдал ЕГЭ на 300 баллов

Щелковский выпускник Александр Ляшенко стал первым в округе, кто набрал по сто баллов сразу на трех дисциплинах по ЕГЭ.

Ученик Щелковской гимназии №6 получил высшие баллы по трем предметам. Это базовые математика и русский, а также дополнительный — физика. Выпускника готовили учителя Ирина Меховская, Татьяна Максимова и Елена Сотник соответственно. Они могут гордиться своим воспитанником, у которого, вероятно, большое будущее.

Физику молодой человек выбрал неспроста: он всегда питал страсть к данному предмету и участвовал в разных мероприятиях, где требовалось применить знания. Он является победителем регионального конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» по любимому предмету.

Трудолюбие и вера в собственные силы помогла Александру успешно пройти ЕГЭ и добиться наивысших результатов. В Щелково он стал первым мультибалльником.