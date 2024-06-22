Выпускники Благовещенского высшего танкового училища посетили в День памяти и скорби Зарайск

В День памяти и скорби глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко вместе с делегацией выпускников Благовещенского высшего танкового Краснознаменного командного училища имени Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова, ветеранами боевых действий, родственниками участников СВО, депутатами, юнармейцами возложил цветы к памятнику воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

«Наш долг — помнить о мужестве и чтить подвиги нашего народа, плечом к плечу вставшего на защиту Отечества. Низкий поклон участникам специальной военной операции, кто сегодня продолжает ратные подвиги дедов и прадедов», — отметил глава муниципалитета Виктор Петрущенко.

Пройдут годы и десятилетия. Но имена тех, кто отстаивал нашу страну, защитил вечный огонь жизни, всегда будет жить в сердцах. В знак вечной памяти участники мероприятия возложили цветы к памятнику воинам-зарайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.