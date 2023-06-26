Выпускники Красноармейска показывают высокие результаты в учебе

В этом году красноармейские выпускники показывают ошеломительные результаты.

Шестнадцать человек завершили свое обучение в школах с золотыми медалями. А многие, кроме этого набрали 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам.

В чем секрет такого успеха? - Стобалльница из школы № 3 Александра Бритикова уверяет – в усердии. Она начала готовиться в самом начале учебного года. Причем готовилась не только на уроках, но и дома в онлайн-школе. А еще помогла 100 баллов по литературе получить профильный педагог Наталья Лихобабенко.

Кстати, как призналась Александра, она выбрала педагогическое направление, хотя это не самое популярное среди ее знакомых.

Результаты ЕГЭ по информатике еще не известны, но выпускники, учителя и родители ожидают их с нетерпением. Все они рассчитывают на успех и готовы скрестить пальцы.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что учителя и родители учеников приложили много усилий, чтобы школьники выросли достойными людьми.