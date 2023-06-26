Выпускники Ленинского округа получили поздравление от главы с окончанием школы

Торжественные мероприятия и выпускные вечера прошли во всех школах Ленинского округа. Главный муниципальный выпускной бал устроили во дворце спорта «Видное». Более тысячи выпускников собрались на праздник, чтобы проститься с детством и начать свой путь во взрослую жизнь.

Алексей Спасский отметил, что в 2023 году среди выпускников Ленинского округа уже 18 золотых медалистов. Награды за отличную учебу они получили из рук главы муниципалитета. Ещё более 50 юношей и девушек ждут результатов ЕГЭ, что подтвердить свои медали.

Также, по итогам государственной итоговой аттестации (ГИА) в Ленинском округе шестеро выпускников набрали восемь стобалльных результатов по разным учебным предметам. Две выпускницы Видновской школы No 7 стали мультистобалльницами.