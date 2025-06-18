Выпускница из Шатуры набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Ксения с удивлением отреагировала на столь впечатляющий успех, учитывая, что на тренировочных экзаменах ей часто не удавалось набрать необходимое количество баллов и она допускала нежелательные промахи.

«Было предчувствие, что у меня высокий балл, но не настолько. Мне безумно нравится русский язык, нравится изучать слова и то, как они строятся в предложения. Обожаю изучать стили речи у разных авторов. Сама делаю много речевых ошибок, но на бумаге проще с этим справиться», — поделилась Ксения.

Ксения подчеркивает важную роль своего педагога. Галина Анатольевна Прохорова, учитель русского языка и литературы, оказывала поддержку и давала ценные советы своей ученице.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Она научила меня не бояться, поверить в себя, не думать об ошибках, а просто получать удовольствие от того, что изучаешь. Именно Галина Анатольевна побудила меня не просто заниматься подготовкой к экзамену, а заинтересовала, и мне захотелось разобраться в тонкостях русского языка. Думаю, это мне и помогло», — говорит Ксения.

«Ксюша очень старательная девочка, она заслужила такой балл своим трудом», — отметила Галина Прохорова, подчеркнув вклад шатурского образовательного учреждения в развитие талантливых детей.

Примечательно, что ранее Ксения Силова набрала 94 балла на ЕГЭ по литературе. Эта двойная победа подчеркивает высокий уровень подготовки учащихся Рошальского лицея, который является важной частью образовательной инфраструктуры округа Шатура.

Теперь Ксении остается только дождаться результатов экзамена по обществознанию, где она также надеется получить высокий балл.

Выпускница Рошальского лицея планирует продолжить образование по филологическому направлению в одном из высших учебных заведений Москвы или Санкт-Петербурга. Кроме того, Ксения намерена уделять больше внимания изучению английского языка и психологии.