Выпускной Академии гражданской защиты МЧС России прошел в Химках

Более 630 выпускников прославленного учебного заведения — курсантов, студентов, слушателей и кадет получили дипломы об окончании этого вуза в торжественной обстановке.

Выпускной прошел в Химкинском городском округе, генерал-полковник, замминистра МЧС России Анатолий Супруновский, напутствуя выпускников академии, выразил надежду на то, что они с честью будут выполнять свой служебный долг и проявят на трудовом поприще свои лучшие качества, в том числе самоотверженность и преданность выбранной профессии.

Депутат Совета депутатов г. о. Химки Валентин Герасимов отметил, что работа спасателя — ответственная, сложная, но и очень почетная и благородная.

В 2023 году академия подготовила для работы в организация и подразделениях МЧС России несколько десятков командиров, инженеров, пожарных, слушателей курсов оказания первой помощи.

133 выпускника получили дипломы с отличием, а 21 из них — золотые медали «За особые успехи в учении».

На мероприятии выпускники принесли торжественную клятву Родине и МЧС России, прошло прощание со знаменем академии. Затем их благословил настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы при Академии.

Вскоре вчерашние студенты пополнят ряды МЧС по всей стране. Учебу сменит непростая и ответственная работа вдалеке от стен альма-матер, а потому церемония прощания с ее знаменем — самый трогательный и запоминающийся момент выпускного.

Начальник академии генерал-лейтенант Виктор Панченков пожелал выпускникам верить в себя и добиваться поставленных целей. В завершение выпускники прошли парадным строем под музыку оркестра.

За три десятка лет существования в Академии гражданской защиты МЧС России подготовили более 7 тыс. специалистов в области защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территорий РФ.