Выше плана: военные выплаты проиндексированы на 7,6% вместо 4,5%

Правительство РФ утвердило повышение отдельных выплат военнослужащим на 7,6%, что существенно превышает первоначально планировавшийся показатель в 4,5%. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Эта мера затронет не только действующих военных, но также сотрудников федеральных органов исполнительной власти и граждан, уволенных с военной службы.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вступает в законную силу с 3 октября 2025 года. Решение было принято в рамках реализации социальных обязательств государства перед указанными категориями граждан.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции по итогам 2025 года.