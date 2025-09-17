Вывески «Лупоглазик» и «Очкарик» разозлили плоховидящих россиян

Названия некоторых салонов оптики вызвали возмущение у россиян с плохим зрением. Они считают, что такие вывески оскорбительны и создают негативное отношение к людям, носящим очки. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT.

Россияне, сталкивающиеся с проблемами зрения, выразили свое возмущение названиями некоторых салонов оптики, которые, по их мнению, звучат оскорбительно и унизительно. Среди вызвавших наибольшее негодование — вывески с названиями вроде «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень» и «Жабкины глазки».

По мнению слабовидящих, такие названия не только звучат неприятно, но и создают неловкую ситуацию. Они говорят, что чувствуют себя некомфортно, тратя значительные суммы на приобретение очков для коррекции зрения, а затем вынуждены нести домой пакет с надписью «Очкарик» или «Крот».

