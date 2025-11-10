«Вызов, закончившийся синяком и судом». Пьяный нижегородец ударил медсестру скорой

В Нижнем Новгороде вынесен приговор местному жителю, который напал на сотрудницу экстренной службы.

Как установил суд, в апреле этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ударил медицинскую сестру бригады скорой помощи по голове. Медики находились по вызову в его квартире для оказания неотложной помощи сожительнице обвиняемого.

Приокский районный суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении лица, выполняющего служебные обязанности). В качестве наказания суд назначил виновному два года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось о том, что в России предложили штрафовать за хамство по отношению к врачам скорой помощи.