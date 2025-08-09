Взявшая титул «Миссис Ливан 2025» крымчанка Калинина замахнулась на «Миссис Вселенную»

Светлана Шехаб эль-Дин, известная также как Светлана Калинина, стала обладательницей серебряной медали на национальном конкурсе красоты «Миссис Ливан 2025». Об этом сообщает РИА Новости .

В борьбе за звание самой красивой девушки страны приняли участие 15 представительниц прекрасного пола. Уроженка Крыма, живущая в Ливане последние годы и вышедшая замуж за местного жителя, представляла Бейрут.

«О конкурсе: он проходил в два этапа. На первом этапе мы посетили много мест и были спортивные соревнования», — сказано в сообщении.

Калинина рассказала, что самым трудным для неё испытанием было интервью на арабском языке, так как она не владеет этим языком в совершенстве. Однако она смогла преодолеть все трудности и пробилась таки в финал.

Модель рассказала, что после участия в конкурсе она намерена представить свою страну на международной арене, приняв участие в конкурсе «Миссис Вселенная».