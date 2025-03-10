Взрыв на заводе Chuo Spring остановил производство одного из заводов Toyota

Агентство Kyodo сообщило , что Toyota вынуждена приостановить работу еще одного производственного предприятия из-за дефицита комплектующих, спровоцированного инцидентом на фабрике Chuo Spring, входящей в группу Toyota.

Остановка затронет одну из линий завода Daihatsu, расположенного в Киото. До этого автопроизводитель уже информировал о временной приостановке трех линий на двух заводах в префектуре Аити начиная с понедельника по той же причине — нехватка деталей, вызванная взрывом на предприятии Chuo Spring. На этих линиях осуществляется сборка моделей Harrier и RAV4.

Напомним, 6 марта на заводе Chuo Spring, связанном с Toyota, произошел взрыв, повлекший за собой человеческие жертвы и травмы. Один работник погиб, еще двое получили ранения. Данное предприятие специализируется на изготовлении пружин и других автомобильных компонентов. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв пылесборника в одном из цехов.