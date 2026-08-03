«Взрывная диарея» из США: врач допустил вспышку за пределами страны

Вспышка кишечной инфекции циклоспороза, которую в США уже окрестили «взрывной диареей», может распространиться за пределы страны. Такой риск допустил доктор Тэйлор Уоллес, приглашенный доцент школы нутрициологии Университета Тафтса и гендиректор Think Healthy Group, в интервью РИА Новости.

По оценке эксперта, вероятность появления новых случаев заражения в других государствах напрямую связана с географией поставок салата, который был идентифицирован как источник инфекции в Соединенных Штатах. Уоллес пояснил, что циклоспороз не передается от человека к человеку — распространение возможно исключительно через инфицированные продукты питания. Между тем в штате Мичиган эпидемиологическая ситуация остается напряженной: число заболевших там продолжает стремительно расти.