Взрывной взлет: шина Боинга со 181 пассажиром на борту лопнула

При взлете пассажирского самолета в Стокгольме произошел разрыв шины шасси, что вынудило экипаж совершить аварийную посадку. Об этом сообщает New York Post.

В стокгольмском аэропорту произошел серьезный инцидент с пассажирским самолетом Boeing, следовавшим рейсом в Париж. Во время взлета произошел разрыв шины основного шасси, который сопровождался громким звуком, напоминавшим взрыв. Он был достаточно сильным, чтобы его услышали все на борту и члены экипажа — 181 человек.

Капитан воздушного судна немедленно принял решение прервать взлет и вернуться в аэропорт вылета. Несмотря на повреждение шасси, экипаж успешно совершил аварийную посадку, продемонстрировав высокий профессионализм. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали. При осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены многочисленные фрагменты покрышки.

