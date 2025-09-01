«Взрывной» тайник обнаружили в погребе советского генерала авиации

Мастер по ремонту и обслуживанию печей предотвратил взрыв в доме советского генерала авиации, обнаружив в процессе работы опасный тайник. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.

В Ленинградской области печник предотвратил возможный взрыв в доме советского генерала авиации в деревне Агалатово. Мастер, выполняя демонтаж старой печи, обнаружил провода, ведущие в погреб, а также бутылку с керосином и детонатор. Этот опасный тайник, по всей видимости, был оставлен еще теми, кто жил в доме раньше.

Работу по восстановлению дома заказала дочь генерала, которая унаследовала имущество в 1997 году, но только сейчас решила заняться его состоянием после долгого запустения. Установить точное происхождение и назначение найденного арсенала пока не представляется возможным из-за давности времени, но печник гарантированно сохранил жизнь многим, предотвратив потенциальную трагедию.

Ранее на южном берегу Крыма из-за сильного шторма обрушился причал, но все обошлось без жертв.