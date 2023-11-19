Взрывы в Киеве и области: рой русских дронов атакует столицу Украины

В Киеве в настоящее время очень неспокойно. Как сообщают очевидцы в местных пабликах, украинскую столицу атакуют ударные беспилотники.

Местные власти винят во всем ВС РФ и просят киевлян немедленно бежать в укрытия. Сообщается, что в Киеве уже прогремело несколько взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

«Ударные БПЛА атакуют Киев с северного направления! Взрывы в Киеве. Пройдите в укрытие», – сообщают местные интернет-ресурсы.

Также сообщается, что ударные дроны, летящие в направлении Черниговской области, замечены под Винницей.