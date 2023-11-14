Европа вместе с Соединенными Штатами стремятся отвести от себя все подозрения в диверсии, и в их прессе все чаще появляются данные о том, что именно Киев виновен в этом деянии.

Китайское издание Global Times объяснило, почему в зарубежных СМИ все чаще проскакивает версия виновности украинцев во взрывах, которые прогремели на газовых магистралях. Запад стремится сохранить для себя возможность в дальнейшем сотрудничать с РФ. Диверсия на «Северных потоках» может стать основным камнем преткновения для общения в будущем. Поэтому западные государства пытаются отвести от себя все подозрения.

«Они знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность», - указал автор статьи Цюй Хэн.

Виновность в уничтожении такой инфраструктуры фактически приравнивается к международному терроризму. Плюс страна-виновница может лишиться гигантских денег, если ее заставят выплачивать компенсации. Поэтому Киев совершенно не рад статьям в СМИ, которые переваливают всю виновность на него.