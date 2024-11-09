Для ВСУ бои в Курской области можно смело назвать «адскими», а положение дел на этом участке фронта в целом для украинских военных тяжелое и «абсолютно ужасное», пишет американская газета Washington Post со ссылкой на нескольких боевиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о чудовищных потерях ВСУ в Курской области с момента их вторжения в начале августа нынешнего года. Как отметил глава российского государства, Киев потерял более 30 тыс. человек.

Как рассказали американскому изданию два солдата ВСУ, они сейчас столкнулись с тем, что все потеряно и нужно «начинать все сначала».

«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев… эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области… описывают адские условия», — пишет издание.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.