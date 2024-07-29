Успехи российских военнослужащих на поле боя в зоне проводимой Россией СВО заставляют полагать, что у ВС РФ есть реальный шанс уже в самое ближайшее время освободить в Донбассе крупный промышленный город Торецк, пишет со ссылкой на командира ВСУ, назвавшегося именем Паша, пишет американское издание The Washington Post.

Как отметил собеседник журналистов, главную скрипку в успехе армии России на данном направлении продолжают играть планирующие авиабомбы ФАБ-3000, что уничтожают все живое на довольно большом радиусе.

«Они [российские военные] используют поселок Нью-Йорк (поселок в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал 34-летний украинский командир беспилотника Паша.

Украинский командир признал, что российские фугасные планирующие бомбы настолько мощные, что без проблем выводят из строя целые пехотные подразделения ВСУ.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.