WP: в случае победы Трампа на выборах США и Европа не станут помогать Киеву

Если на президентских выборах в 2024 году главой Белого дома вновь станет Дональд Трамп, то Украина может забыть о поддержке США. А Европа в одиночку не сможет обеспечивать должную помощь украинской армии в ее противостоянии с Россией.

На это указывается в материале The Washington Post. Издание отмечает, что за полтора года конфликта Джо Байдена отправила Киеву помощь уже на $75 млрд.

«Если Дональд Трамп станет президентом Соединённых штатов, он, вероятно, наложит вето на дальнейшие поставки военной и гуманитарной помощи Украине», - уверены американские эксперты.

Кроме того, как утверждает автор, такой сценарий попутно сведет на нет стремления Европы оказывать финансирование киевскому режиму и ВСУ в частности. В одиночку европейские страны не в состоянии это сделать, учитывая аппетиты Украины, подчеркивается в материале издания.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала, что европейцы «еще хлебнут от Зеленского горя».