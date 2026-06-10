XVIII век на ладони: в Коломне извлекли из земли медную иконку с ликом святого

Коломенские археологи в самом начале полевого сезона наткнулись на редкость: в жилой части кремля из земли извлекли нательную икону XVIII века. Образ Николая Чудотворца размером с детскую ладонь нашли при раскопках на месте, где собираются строить жилой дом.

Новый сезон раскопок в коломенском кремле стартовал негромко, но с результатом. Исследования ведут в историческом центре, где запланировано возведение жилого дома. Закон об охране культурного наследия обязывает строителей сперва показать участок ученым — и те уже вовсю работают руками.

Как пояснили 9 июня в управлении по культуре и туризму местной администрации, кремль в Коломне не просто музей. Он по-прежнему жилой, и свободных клочков земли, которых еще не касалась лопата археолога, здесь почти не осталось. Настоящей удачей назвали то, что раскоп пришелся на территорию старого сада. Поздние постройки не успели нарушить культурный слой — значит, слоеный пирог веков сохранился в почти нетронутом виде.

Работают специалисты старым дедовским способом — вручную. Снимают пласт за пластом, записывают каждую деталь: где лежал черепок, где попалась ямка от столба, где древний колодец. В кабинетной тишине такого не разглядишь.

Первые дни раскопок уже порадовали находками. Самая яркая — крошечная иконка из медного сплава. На ней — лик Николая Чудотворца. Размер — всего 4 на 4,5 сантиметра, но сколько смысла. Предварительно вещь датируют XVIII веком. Реставрация и лабораторные анализы позже поставят точку.

Всего за две недели из земли извлекли больше двухсот предметов. Список внушительный: нательные крестики XVII–XIX веков, кухонная утварь, монеты разных правителей, осколки мисок и горшков, детские игрушки. Попалась даже чернолощеная черепица и развалы тиглей — местные жители в старину явно занимались литьем металла.

Кроме того, ученые нашли пряжки, наконечник стрелы, части конской упряжи, женские украшения и сердоликовую бусину. Последняя, по оценкам, относится к домонгольскому периоду — то есть ей больше восьмисот лет. А еще удалось зафиксировать остатки построек, хозяйственных ям, столбовых ям и канавок от частокола — все это следы средневековых усадеб.

Археологи не торопятся сворачивать лагерь.

Исследования в самом разгаре, и, судя по первым находкам, земля коломенского кремля приготовила еще не один сюрприз.