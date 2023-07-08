Yle: финны жалуются на украинских беженцев, отказывающихся работать

Фермеры в Финляндии массово жалуются на украинских беженцев, отказывающихся от сезонной работы по сбору ягод. Приехавшие украинцы отказываются работать из-за риска потерять социальное пособие от государства. О проблеме зарубежных фермеров рассказали на радиостанции Yle .

Фермеры рассказывают, что украинцы и раньше не работали из-за пособия, но сейчас беженцы отказываются даже от сезонной подработки, чтобы не потерять социальную выплату.

Известно, что украинские беженцы, прожившие в Финляндии более 1 года, могут подать заявление на получение социальных пособий на жилье и по уходу за ребенком.

Финский депутат Миа Лайхо заявила, что найти работу в стране выгоднее, чем жить на выплатах. Она поручила как можно скорее принять решения для решения проблемы с неработающими мигрантами.

В свою очередь, местный депутат Миа Лайхо заявила, что работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособие. Политик призвала скорее принять соответствующие государственные решения для урегулирования данного вопроса.

Сообщается, что эстонские власти ведут переговоры с Финляндией о направлении части беженцев туда. За 2022 год в Эстонию сбежало более 120 тысяч украинцев. Более половины из них остались там.