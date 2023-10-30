Yonhap: трое сбежавших от мобилизации россиян год живут в южнокорейском аэропорту

Три мужчины из РФ никак не могут получить политическое убежище в Южной Корее, поэтому с октября прошлого года они проживают в авиагавани Инчхон.

Россияне прилетели сюда год назад. Им в России грозил призыв в армию по частичной мобилизации, поэтому они и решили срочно вылететь за рубеж. Сразу по прибытию в Корею, мужчины подали заявление на предоставления убежища. Им отказали в этом, поскольку уклонение от мобилизации не является основанием для того, чтобы признать их беженцами. Затем суд отменил это постановление, на такое решение последовала апелляция, и дело затянулось. Во время всей этой канцелярской волокиты трое мужчин так и проживают в аэропорту. Обо всем этом рассказало агентство Yonhap.

Южнокорейская Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия проживания для этих россиян, а также других людей, которые могут попасть в такую же ситуацию. Для них нужно организовать питание и улучшить условия проживания.

В свою очередь российское посольство в Сеуле заявило, что не в курсе о таких людях. К ним по этому поводу не обращались ни сами скитальцы, ни корейские власти.