За бронированными стенами: как устроен легендарный поезд Ким Чен Ына

Эксперт-кореевед Андрей Дмитриев в беседе с aif.ru рассказал про внутреннее убранство суперпоезда Ким Чен Ына, который включает вагон-переговорную для дипломатических встреч и полноценную столовую с изысканным меню.

Спецпоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, на котором он совершает визит в Китай, представляет собой мобильный командный центр с усиленной защитой и особым комфортом. На опубликованных фотографиях видно, как северокорейский лидер ведет переговоры с министром иностранных дел Чхве Сон Хи в обстановке, сочетающей ретро-стиль и современные технологии безопасности.

Традиция же железнодорожных путешествий уходит корнями в эпоху правления отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира, который использовал аналогичный состав для внутренних и международных поездок. Поезд развивает скорость до 60 километров в час, что обусловлено весом бронированных вагонов и требованиями безопасности. Внешне скромный, но внутренне роскошный состав насчитывает до 21 вагона, оформленных в эстетике советской эпохи с элементами современного комфорта.

Особое внимание уделяется гастрономической составляющей: по сообщениям источников, в меню присутствуют лобстеры и французские вина. Нынешняя поездка в Китай, приуроченная к 80-летию Победы во Второй мировой войне, проходит с беспрецедентными мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что бронепоезд с Ким Чен Ыном пересек границу с Китаем 2 сентября.