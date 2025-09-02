Спецпоезд с Ким Чен Ыном рано утром пересек корейско-китайскую границу

Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном пересек границу с Китаем рано утром во вторник, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом передает радиостанция «Голос Кореи».

В минувший понедельник, 1 сентября, южнокорейское информационное агентство Рёнхап сообщило, что Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде для официального визита. Это будет его одиннадцатая зарубежная поездка.

Как отмечается, На рассвете 2 сентября спецпоезд пересек границу. В поездке северокорейского лидера сопровождают высокопоставленные члены центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства страны.

Ранее сообщалось, что поехавшего к Путину в Китай Ким Чен Ына кормят на бронепоезде лобстерами.