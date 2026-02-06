За что могли побить камнями? Раскрыт настоящий библейский список смертных грехов

В библейской традиции понятие «смертного греха» существенно отличается от современного представления о семи смертных грехах, сформировавшегося в более поздней христианской богословской мысли, пишет ИА «Кулик».

Согласно текстам Ветхого Завета, существует четыре основных проступка, которые считались настолько тяжкими, что за них предусматривалось высшее наказание — удары камнями. К этим четырем смертным грехам относятся богохульство, убийство, разврат и оскорбление родителей.

Первый грех описывается как оскорбление имени Бога и отрицание Его святости, второй — как преднамеренное лишение жизни другого человека, под третьим понимаются конкретные формы запрещенных половых связей, такие как прелюбодеяние, кровосмешение или мужеложство.

Наконец, четвертый смертный грех выражается не просто в непослушании, а в актах насилия или публичного проклятия в адрес родителей.

Главная суть этих грехов с духовной точки зрения заключалась в том, что они радикально разрывали связь человека с Богом и Его святостью, отрывая его от источника жизни — Святого Духа. Остальные нарушения, сколь бы серьезными они ни были, не рассматривались как ведущие к такому тотальному духовному разрыву.

Интересно, что к этому списку, согласно каноническим библейским текстам, не относится, например, рукоблудие (мастурбация), которое считалось грехом ритуальной нечистоты, но не смертным.

Важным аспектом библейского взгляда является возможность раскаяния. Яркой иллюстрацией этого служит евангельский эпизод, в котором Христос отказывается осудить женщину, взятую в прелюбодеянии. Он отпускает ее с наставлением: «Иди и впредь не греши».

Этот пример показывает, что даже за грех, относящийся к смертным, человек не лишается пути к прощению и духовному восстановлению через искреннее покаяние и изменение жизни.

