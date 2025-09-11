За что невестка пыталась утопить свекровь? Шокирующая история с израильского пляжа

На побережье Израиля в районе пляжа Сдот-Ям была предотвращена попытка тяжкого преступления. Местная жительница предприняла попытку лишить жизни свою 69-летнюю свекровь, утопив ее в море.

Согласно информации издания Ynetnews, инцидент, привлекший внимание правоохранительных органов, произошел еще в сентябре. Свидетели происшествия сообщили о двух женщинах, вовлеченных в агрессивную схватку на мелководье. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что конфликт носил криминальный характер: молодая женщина намеренно пыталась утопить пожилую родственницу.

Подозреваемая была оперативно задержана. В связи с обстоятельствами дела ее направили на обязательную судебно-психиатрическую экспертизу для установления степени вменяемости на момент инцидента. После прохождения освидетельствования она была допрошена.

Пострадавшая, жительница города Пардес-Ханна, была экстренно госпитализирована. По последним данным, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

