За литр сока придется заплатить дважды: варварские методы добычи сока грозят штрафом

В Подмосковье набирает популярность сезонная торговля березовым соком. На онлайн-площадках можно найти множество предложений: литр напитка оценивается в 100–150 рублей, но продавцы часто устанавливают минимальный заказ от 3 до 5 литров. Однако юристы напоминают, что такая предпринимательская инициатива противоречит закону, пишет REGIONS .

Сергей Измайлов, эксперт из Одинцова, пояснил, что сбор пищевых лесных ресурсов разрешен исключительно для собственных нужд. Порядок добычи сока регламентируется приказом Минприроды России. По закону это разрешено только в специально отведенных местах — обычно на участках, где вскоре планируется вырубка. При этом необходимо соблюдать строгие правила, чтобы не повредить деревья.

Если же человек намерен продавать сок, он обязан арендовать лесной участок и выполнить все требования по его освоению. В противном случае его действия квалифицируются как нарушение лесного законодательства.

Штрафные санкции зависят от тяжести проступка. За обычное нарушение правил использования лесов гражданину грозит взыскание от 200 до 500 рублей. Если же выявлена незаконная торговля, сумма вырастает до 500–2000 рублей.

Особенно строго караются варварские методы сбора, наносящие ущерб насаждениям. В таком случае штраф может достичь 1000 рублей с конфискацией как самого сока, так и инструментов. При значительном повреждении леса через суд могут обязать возместить причиненный природе вред.

Юрист также предупредил о дополнительных рисках. Продавец несет ответственность за соблюдение санитарных норм на всех этапах — от сбора до хранения. Если покупатель отравится продуктом или получит иной вред здоровью, торговцу может грозить уголовное дело.

Эксперт резюмирует: собирать сок для себя законно, а вот его продажа без оформления — нарушение с риском серьезных последствий. Приобретая напиток с рук, стоит помнить, что такая покупка может быть нелегальной и потенциально опасной.