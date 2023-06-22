«За пару недель хлынули тысячи желающих»: волонтер рассказала, как швеи всей России объединились для СВО

Всероссийское движение «Шьем для наших» отмечает свою первую годовщину. И если 12 месяцев назад многие крутили у виска и спрашивали тех немногих рукодельниц, зачем им это надо, то теперь ситуация кардинально поменялась.

Наталья по прозвищу Солнце родом из Энгельса. После начала СВО она захотела помочь российским бойцам и вступила в волонтерское движение «Ресторанчик «Для наших», где неравнодушные люди собирали деньги на оборудование и вещи для передовой. Но вскоре Наталья поняла, что этого недостаточно.

«Я мать-одиночка, живу с ребенком в съемной квартире. Постоянно скидываться возможности нет, но помочь бойцам очень хотелось. Тогда я написала в нашем чате, что могу работать руками: что-то пошить для пацанов, или связать», — говорит Солнце в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вместе с Натальей обшивать солдат согласились еще несколько женщин из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и других. Пользуясь связями «Ресторанчика», мастерицы разузнали, что нужно мужчинам «за ленточкой», и принялись за работу.

«Первыми нашими изделиями были опознавательные повязки «свой-чужой» и банданы — их тем летом брали очень много. Из простого еще стали вязать носки и утеплители для поясницы», — перечисляет активистка.

К концу лета прошлого года команда Солнца состояла уже из примерно 350 человек. А после частичной мобилизации, как говорит Наталья, россияне будто бы встряхнулись, стали более осознанными и потянулись в волонтерские организации.

«Блогер Элина Патыкова из Перми с большой аудиторией рассказала своим подписчикам о нас. Тогда за пару недель хлынули тысячи желающих: «Шьем для наших» выросло до шести тысяч волонтеров. Сейчас в нашем списке более 180 городов, и женщины объединяются по регионам», — рассказывает Солнце.

Каждая жена может сшить что-то для мужа, а мать — для сына. Все выкройки собраны на Яндекс-диске в группе движения в соцсетях.

Полный текст беседы Натальей Солнце читайте здесь.