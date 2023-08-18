За полтора часа по Донецку и Горловке выпустили 15 снарядов «натовского» калибра

За полтора часа украинцы выпустили больше 10 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем канале в пятницу, 18 августа.

Так, по Горловке (по Никитовскому району) было выпущено со стороны Дзержинска три снаряда 152 мм калибра. По разным районам Донецка удары наносились из Максимильяновски, Новоселовки Первой и Галицыновки.

Всего по Донецку было выпущены 12 снарядов 155 мм калибра, это считается «натовским» калибрам, так как его в основном используют страны альянса.