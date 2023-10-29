За последние пять лет в Подмосковье преобразовали 194 пешеходных зоны, 37 площадей, а также 71 сквер

В Министерстве благоустройства Подмосковья подчеркнули, что последние пять лет ознаменовались значительными успехами в области благоустройства и улучшения городской среды.

При этом важным аспектом работы стало улучшение освещения территорий. Новым освещением оборудовано более 3,7 тысяч объектов. Таким образом, общественные пространства стали более безопасными и привлекательными в вечернее время.

Также были созданы пятьдесят зон активного отдыха и досуга в парках, включая скейтпарки, детские игровые и спортивные зоны, что значительно расширило возможности для спорта и досуга жителей. Все эти меры способствовали не только повышению качества жизни жителей Московской области, но и привлекают внимание туристов, благодаря комфортной и привлекательной городской среде.

А за 10 лет реализации программы губернатора по установке детских площадок было создано свыше 1,5 тысяч новых игровых зон. Это обеспечило детям безопасное и разнообразное пространство для игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.