За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Донбассу рекордные 245 снарядов, шесть человек ранены

Как проинформировало в соцсетях представительство ДНР в СЦКК, массированному обстрелу со стороны Украины подверглись Горловка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка.

Отмечается, что суммарно ВСУ выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 245 боеприпасов, что является наиболее мощной бомбардировкой за последнее время. В результате вражеских прилетов получили ранения шесть человек, разрушены 13 домостроений.

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населенных пунктов республики», — говорится в сводке.

Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.