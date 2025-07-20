За растрату при строительстве фортификаций под Белгородом арестованы новые фигуранты

В отношении новых подозреваемых, которые, по информации правоохранительных органов, причастны к масштабным хищениям при возведении укреплений в Белгородской области, возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве, информирует со ссылкой на правоохранителей ТАСС .

Стало известно, что все трое были отправлены в Москву и взяты под стражу.

Сообщается, что арестованы экс-руководитель управления капитального строительства региона Алексей Сошников и его бывших коллегах: замначальника по производству Андрее Решетько, а также главе управления планово-аналитической работы Ларисе Стрелецкой.

Кроме того, сообщается, что ранее в столицу был доставлен Сергей Петряков, предприниматель, который находится под стражей по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что депутат Васильев ушел из Курской облдумы на фоне дел о мошенничестве.