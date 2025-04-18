Криминальные связи: депутат Васильев ушел из Курской облдумы на фоне дел о мошенничестве

Депутат Курской областной думы Максим Васильев принял решение досрочно сложить свои полномочия, сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что его заявление было рассмотрено парламентариями и принято 18 апреля.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Их обвиняют в совершении особо крупного мошенничества.

По версии следствия, Смирнов вместе с замом похитили десятки миллионов рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной.

Это еще не все коррупционные скандалы, произошедшие в Курской области. Ранее Генеральная прокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Курска, требуя взыскать с экс-главы курской корпорации развития (КРКО) Владимира Лукина и его заместителей более 3,2 млрд руб.

Иск касается хищения средств, которые были выведены с помощью аффилированных компаний, в числе которых значился и Васильев. Уральская прокуратура утверждает, что злоумышленники привлекали доверенных лиц, которые помогали легализовать незаконно полученные суммы через приобретение недвижимости.

Ранее стало известно, что Александр Хинштейн намерен баллотироваться на должность губернатора Курской области. Сейчас он является врио главы региона.