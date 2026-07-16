За редким родстером Mitsuoka на базе Mazda MX 5 открыли охоту автоколлекционеры
«За рулем»: Mitsuoka Rock Star с тиражом в несколько десятков штук привезут в РФ
Во Владивостоке появилось объявление о продаже эксклюзивного родстера Mitsuoka Rock Star 2021 года. Автомобиль, стилизованный под легендарный американский масл-кар, оценивается в ₽3,5 млн, пишет За рулем.
Что делает Mitsuoka Rock Star уникальным
Японское ателье Mitsuoka впервые анонсировало проект Rock Star в конце 2018 года. Рецепт создания оказался крайне необычным:
- База и концепция: За основу взяли современный родстер Mazda MX-5 четвертого поколения (кузов ND) и полностью переработали его внешность в стиле классического Chevrolet Corvette C2 Sting Ray (1963–1967 годов выпуска).
- Дефицит на родине: Модель моментально стала культовой. Весь запланированный тираж раскупили за несколько месяцев с момента старта продаж. Всего ателье выпускало от 50 до 75 экземпляров в год.
Технические характеристики выставленного экземпляра
Покупателю из России предлагают привезти автомобиль «под ключ» прямо из Японии:
- Год выпуска: 2021.
- Пробег: Всего 3 000 километров.
- Двигатель: Атмосферный 1,5-литровый мотор Skyactiv-G мощностью 132 л. с.
- Трансмиссия и привод: Задний привод, автоматическая коробка передач.
Благодаря сохранению агрегатной базы Mazda, авто экзотично выглядит, но остается неприхотливым в обслуживании.