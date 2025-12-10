За вклад в культуру: Минкульт наградил руководителя Ивантеевского театра медалью Твардовского
Фото: [Министерство культуры РФ]
Художественный руководитель Ивантеевского музыкально-драматического театра Артем Бибилюров удостоен медали Александра Твардовского. Церемония прошла в стенах Министерства культуры РФ.
Награду вручили за значительный вклад в развитие культуры и проекты, поддерживающие моральный дух общества. Министр культуры Ольга Любимова отметила как творческие достижения Бибилюрова, так и его активную волонтерскую работу.
Режиссер регулярно организует концерты для военнослужащих в приграничных районах и госпиталях, подчеркивая, что искусство способно поддержать людей даже в сложных условиях.