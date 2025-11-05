Мать погибшей в Челябинске девочки настаивает на своей невиновности

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире. Как сообщило информагентство URA.RU, мать ребенка категорически отрицает свою причастность к убийству, утверждая, что девочка захлебнулась в ванной.

Трагическая находка была сделана 3 ноября: тело ребенка со следами колото-резаных ран в диване обнаружила уборщица. По данным издания «Московский комсомолец», подозреваемая в совершении преступления мать была задержана по горячим следам на территории Республики Башкортостан. На момент задержания женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, отец погибшей девочки был проинформирован о случившемся, но никакого интереса к расследованию не проявил.

