«Забастовка чистоты»: Стюардессы JetBlue отказались убрать фекалии из засорившегося туалета

Пассажирский рейс авиакомпании JetBlue был отменен из-за отказа стюардесс выполнять обязанности, не входящие в их контракт.

Причиной срыва вылета стал засор в туалете самолета, наполненный фекалиями, который экипаж убирать не стал. Инцидент, испортивший планы сотням людей, произошел 7 февраля на рейсе из Филадельфии в Бостон.

После того как путешественники заняли свои места в салоне, их неожиданно попросили покинуть борт. Проведя некоторое время в терминале в ожидании разрешения ситуации, пассажиры получили неутешительные новости: проблема осталась нерешённой. Как отмечает издание New York Post, «бортпроводники не захотели заниматься грязной работой, из-за чего вылет перенесли на неопределенное время».

Некоторые пассажиры в отчаянии даже предлагали свою помощь в устранении засора, лишь бы быстрее отправиться в путь. В итоге авиакомпании пришлось пойти на крайние меры: всем желающим вернули деньги за билеты, а остальным предоставили возможность перебронировать вылет на другую дату.

Ранее сообщалось о том, что рейс в Калининград прервали и вернули в Петербург из-за шасси.