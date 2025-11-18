«Заблудились навсегда»: альпинист Алексей Кулеш высказался о пропавших Усольцевых

Российский альпинист Алексей Кулеш отверг версию сына пропавшей в тайге Ирины Усольцевой Даниила Баталова о том, что ее семья смогла выжить. В интервью aif.ru спортсмен с 40-летним стажем назвал слова молодого человека «фантазией».

Накануне Даниил заявил, что муж его матери — Сергей Усольцев, имеет богатый опыт в ориентировании в таежной местности и многолетний туристический стаж. По этой причине, отметил он, семья могла спастись и выбраться из леса.

«Красноярский край — это, прежде всего, таежный и горный регион, и местность здесь существенно отличается от других равнинных областей своей сложностью. При планировании маршрутов необходимо учитывать множество нюансов», — отметил Кулеш.

Он подчеркнул, что все известные факты объективно указывают на то, что Усольцевы заблудились и не смогли выжить в суровых условиях.

Напомним, семья Усольцевых пропала без вести в конце сентября после похода к горе Буратинка в Красноярском крае. За более чем месяц интенсивных поисков спасателям не удалось обнаружить никаких следов пропавших россиян.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых.